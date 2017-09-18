Второй отпуск: утвержден график праздников на 2018 год

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект Минтруда о переносе дней отдыха в 2018 году. Если документ будет утвержден, россиян ждут 28 выходных.
Если инициатива Минтруда будет утверждена, то в следующем году россияне смогут отдыхать:
- с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 11 марта;
- с 29 апреля по 2 мая;
- 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 3 по 5 ноября.
Предлагаемые переносы позволят соблюсти Трудовой кодекс, согласно которому между двумя рабочими неделями должно быть не менее 42 часов непрерывного отдыха.
Инициативы коммунистов
В июне депутаты-коммунисты во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, который предусматривал расширение числа праздников в России. Так, парламентарии предлагали дать россиянам еще три выходных — 31 декабря, 18 марта и 7 ноября.
По мнению парламентариев, если 31 декабря станет нерабочим днем, россияне смогут "спокойно подготовиться к встрече Нового года" без ущерба для работы.
Также коммунисты призывали сделать выходным днем 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. Зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев высказал мнение, что это позволит "восстановить справедливость" в год столетия двух революций.
Впрочем, депутаты от КПРФ предлагали не только увеличить количество выходных, но и "урезать" действующие праздничные дни. В частности, они предложили отменить новогодние каникулы, мотивировав свою позицию тем, что из-за праздников россияне в начале нового года остаются без зарплаты.
"Дурацкая идея"
Против отмены новогодних каникул выступили многие эксперты. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что выходные в начале года — важное время для россиян, когда они могут побыть с семьей и набраться сил.
58.0%Выходные лишними не бывают
21.1%Их и так достаточно
20.9%Нерабочих дней и так слишком много
"В Думу вносится много законопроектов… Все такие предложения должны проходить через российскую трехстороннюю комиссию, которая является хорошим фильтром от дурацких идей по изменению Трудового кодекса", — добавил глава профсоюзов.