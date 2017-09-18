Второй отпуск: утвержден график праздников на 2018 год

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект Минтруда о переносе дней отдыха в 2018 году. Если документ будет утвержден, россиян ждут 28 выходных.

Так, субботу и воскресенье 6-7 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, чиновники предлагают перенести на 9 марта и 2 мая. Также Минтруд планирует перенести выходные с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Если инициатива Минтруда будет утверждена, то в следующем году россияне смогут отдыхать:

с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 11 марта;

с 29 апреля по 2 мая;

9 мая;

с 10 по 12 июня;

с 3 по 5 ноября.

Предлагаемые переносы позволят соблюсти Трудовой кодекс, согласно которому между двумя рабочими неделями должно быть не менее 42 часов непрерывного отдыха.

Инициативы коммунистов

Сейчас нерабочими праздничными днями в России считаются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.

В июне депутаты-коммунисты во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, который предусматривал расширение числа праздников в России. Так, парламентарии предлагали дать россиянам еще три выходных — 31 декабря, 18 марта и 7 ноября.

По мнению парламентариев, если 31 декабря станет нерабочим днем, россияне смогут "спокойно подготовиться к встрече Нового года" без ущерба для работы.

День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — праздник для всего народа, поэтому "он заслуживает быть нерабочим", отмечали авторы проекта.

Также коммунисты призывали сделать выходным днем 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. Зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев высказал мнение, что это позволит "восстановить справедливость" в год столетия двух революций.

Впрочем, депутаты от КПРФ предлагали не только увеличить количество выходных, но и "урезать" действующие праздничные дни. В частности, они предложили отменить новогодние каникулы, мотивировав свою позицию тем, что из-за праздников россияне в начале нового года остаются без зарплаты.

"Дурацкая идея"

Против отмены новогодних каникул выступили многие эксперты. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что выходные в начале года — важное время для россиян, когда они могут побыть с семьей и набраться сил.

"Ни одного россиянина, желающего отказаться от новогодних каникул, я не видел живьем, кроме отдельных наглых работодателей, которые хотят превратить людей в рабов. Вот они говорят: "Зачем людям отдыхать, пусть работают и в субботу-воскресенье, и в Новый год, и первого мая". Вот таких я наблюдал, но это мизантропы", — сказал Шмаков РИА Новости, комментируя предложение коммунистов.

"В Думу вносится много законопроектов… Все такие предложения должны проходить через российскую трехстороннюю комиссию, которая является хорошим фильтром от дурацких идей по изменению Трудового кодекса", — добавил глава профсоюзов.