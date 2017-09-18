С 2018 года МРОТ повысят до 85% прожиточного минимума

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Правительство одобрило проект о двухэтапном доведении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума: до 85% в 2018 году и 100% в 2019 году, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин по итогам обсуждения бюджета РФ на 2018 – 2020 годы.

"Правительство одобрило, вместе с бюджетом внесен законопроект, о котором говорили — законопроект… о повышении минимального размера оплаты до прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте", — сказал Топилин.

"С первого января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 тысяч 489 рублей — это ровно 85% от фактического прожиточного минимума за второй квартал, а с 1 января 2019 года этот законопроект предусматривает выравнивание МРОТ и прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте — на 1 января 2019 года устанавливается относительная величина 100%", — пояснил министр.

Он уточнил, что когда станет известен прожиточный минимум за второй квартал 2018 года, будет внесен законопроект с абсолютной величиной.