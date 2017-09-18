Ник Вуйчич выступит на фестивале молодежи и студентов в Сочи

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Известный мотивационный оратор Ник Вуйчич выступит на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи (ВФМС).

Его выступление на тему "Мотивация и жизнь" пройдет 18 октября в рамках направления "Гражданская платформа развития". На ВФМС-2017 он пообщается с лидерами молодежных общественных организаций, благотворительных фондов, волонтерами и руководителями социальных проектов и расскажет, как сделать счастливым себя и людей вокруг.

История австралийского мотиватора, писателя и мецената Ника Вуйчича, родившегося с синдромом тетраамелии (без всех четырех конечностей), известна во всем мире. В выступлениях он часто повторяет, что его миссия — помочь людям найти путь в жизни.

Вуйчич уже дважды бывал в России, выступал перед большими аудиториями, в том числе в Государственном Кремлевском дворце и Общественной палате Российской Федерации, рассказывая свою историю преодоления трудностей и правила счастливой жизни, встречался с читателями и участвовал в телепрограммах.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет проходить с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.