Правительство представило календарь праздников на 2018 год

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект Минтруда, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в 2018 году.
Таким образом, в 2018 году россияне будут отдыхать:
- с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 11 марта;
- с 29 апреля по 2 мая;
- 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 3 по 5 ноября.
Предлагаемые переносы позволят соблюсти Трудовой кодекс, который предписывает, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха.
В Минтруде напомнили, что нерабочими праздничными днями в России считаются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства.