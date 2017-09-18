Правительство представило календарь праздников на 2018 год

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект Минтруда, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в 2018 году.

Так, субботу и воскресенье 6-7 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая. Также предлагается перенести дни отдыха с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря, отметили в Минтруде.

Таким образом, в 2018 году россияне будут отдыхать:

с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 11 марта;

с 29 апреля по 2 мая;

9 мая;

с 10 по 12 июня;

с 3 по 5 ноября.

Предлагаемые переносы позволят соблюсти Трудовой кодекс, который предписывает, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха.

В Минтруде напомнили, что нерабочими праздничными днями в России считаются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства.