В Ираке и Сирии находятся 445 детей из России

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. База данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии, почти 28% из них – младше трех лет.

"Пока мы говорим о 445 детях, которые находятся в нашей базе, среди них порядка 28% детей — это дети до трех лет. Это совсем маленькие дети", — сообщила Кузнецова журналистам.

Омбудсмен уточнила, что в базу включены не все российские дети, находящиеся на территории боевых действий. Она отметила важность проработки и пополнения данных в базе.

При этом ранее Кузнецова сообщала, что речь идет о порядка 500 детях, вывезенных в страны Ближнего Востока. Омбудсмен также вновь выразила обеспокоенность, что дети в этом возрасте с большим риском могут забыть родной язык.

Ранее Кадыров выложил в Instagram видеоролик RT, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.Поиски родственников сирот начались после репортажа телеканала Russia Today из приюта в Багдаде.

*Террористическая организация, запрещенная в России.