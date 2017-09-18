Эксперт объяснил массовый прием турецких радиостанций в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Уверенный прием УКВ-радиостанций Турции на южном берегу Крыма и в Севастополе не связан с какими-либо политическими событиями, а стал результатом хорошего прохождения радиоволн благодаря сложившимся метеоусловиям, заявил РИА Новости ведущий инженер студии "Артекс", занимающейся ретрансляцией российских радиостанций в FM-диапазоне в Крыму, Александр Каханов.

Сигналы турецких станций хорошо принимаются в эфире полуострова, в особенности на южном берегу Крыма и Севастополе с конца прошлой недели. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик не исключил, что за этим может скрываться попытка проверить возможности турецких СМИ закрепиться на радиочастотах Крыма.

"Уверенный прием турецких радиостанций ультра-короткого диапазона (FM), который наблюдается еще с прошлой недели в Крыму, не является необычным. Никакой политической подоплеки здесь нет, так как это связано с хорошим прохождением сигнала из-за сложившихся метеоусловий", — сказал Казанов.

По словам инженера-радиофизика, прием УКВ-сигнала в большинстве случаев обусловлен рефракцией (искривлением) траектории радиолуча в сторону Земли. При определенных метеоусловиях, отметил Каханов, происходит сильное искривление траектории, которое приводит к волноводному распространению радиолуча на расстояние, во много раз превышающее расстояние прямой видимости.

"Это обычное явление, которое часто наблюдается не только в Крыму. Чаще всего зарубежные радиостанции хорошо принимаются на полуострове начиная с июня. А, к примеру, ретранслируемые в Крыму российские и местные радиостанции могут принимать и слушать в Финляндии. Не исключено, что на хороший прием зарубежных станций в Крыму и Севастополе повлияла недавняя солнечная активность", — добавил собеседник агентства.

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