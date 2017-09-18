Опрос показал отношение россиян к проблемам в банковской сфере

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Четверть россиян (26%) хранят деньги в банках, больше половины (60%) не боятся потерять эти вклады, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу, новости об отзывах лицензий у ряда банков, происходящих в последние годы, дошли до большинства россиян (67%), однако более детально за ситуацией следили лишь 14%, 32% опрошенных сказали, что слышат об этом первый раз.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 августа 2017 года. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.