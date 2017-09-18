Опрос показал отношение россиян к проблемам в банковской сфере

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Четверть россиян (26%) хранят деньги в банках, больше половины (60%) не боятся потерять эти вклады, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос о том, есть ли у них в настоящее время вклады в банках, положительно ответили 26% опрошенных, отрицательно — 73%, остальные не смогли ответить. При этом 39% участников опроса признались социологам, что боятся потерять свои вклады, противоположную точку зрения озвучили 60% респондентов. Отмечается, что доля россиян, имеющих вклады в банках, в последние годы остается практически неизменной.

Согласно опросу, новости об отзывах лицензий у ряда банков, происходящих в последние годы, дошли до большинства россиян (67%), однако более детально за ситуацией следили лишь 14%, 32% опрошенных сказали, что слышат об этом первый раз.

Банковский кризис, дефолт и потерю сбережений считают вероятными 29% россиян, по мнению 15%, они уже происходят или случатся наверняка. Маловероятным наступление кризиса назвали 36% респондентов, 4% уверены, что это практически невозможно. Остальные 16% россиян не смогли ответить на данный вопрос.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 августа 2017 года. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.