Глава комитета Госдумы: размер штрафа за овербукинг нужно обосновать

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Сумма штрафов за овербукинг (продажу большего числа билетов, чем мест в самолете) должна быть обоснована, а не "взята с потолка", считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат от "Справедливой России" Игорь Ананских сообщил РИА Новости, что подготовил и на этой неделе внесен законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть пассажиру десятикратную стоимость билета, если он не сможет улететь из-за овербукинга.

"Если формулировать и вводить ответственность, наверное, какую-то можно. Но формулировка должна быть какая-то другая и сумма не с потолка взятая, а должна быть как-то обоснована", — сказал РИА Новости Крашенинников.

"Наверное, наказывать (за излишне проданные билеты — ред.) нужно, но надо продумать, какое возможно здесь наказание. Я думаю, что оно должно быть как-то обосновано", — добавил парламентарий.

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В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") подчеркнул, что этот законопроект защищает интересы пассажиров.

"Мы должны стоят на стороне пассажиров, а не стороне авиакомпаний. Авиакомпании, к сожалению, хозяйствуют не очень эффективно, у них много неоправданных издержек. И стремление переложить свои издержки на потребителя приветствоваться не может. Поэтому мы на стороне потребителя", — сказал он РИА Новости.

Емельянов полагает, что предложенная в законопроекте Ананских сумма штрафов за овербукинг достаточна и не является чрезмерной.