Москвичи все больше пополняют карту "Тройка" через приложение метро

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Количество пополнений транспортной карты "Тройка" с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" увеличилось в пять раз. В марте текущего года горожане перечислили четыре тысячи раз, а в августе — уже более 20 тысяч раз, сообщает официальный портал мэра столицы.

В сентябре планируется обновить сервис, после чего пассажиры смогут записывать на "Тройку" все типы билетов.

Мобильное приложение "Метро Москвы" стало доступно для скачивания в App Store и Google Play в начале 2017 года. Пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Кроме того, "Метро Москвы" поможет построить маршрут с учетом всего городского транспорта и пригородных электричек. Горожане также могут пополнить баланс карты "Тройка" онлайн и посмотреть все действующие тарифы на проезд.

Приложение расскажет и о перехватывающих парковках рядом с подземкой, о тарифах и свободных местах на них. Помимо этого, через "Метро Москвы" можно заказать услугу сопровождения в Центре обеспечения мобильности пассажиров.

Пополнить карту "Тройка" можно также через портал mos.ru и на сайте troika.mos.ru.