Глава Забайкалья назвала голодовку местных шахтеров актом отчаяния

КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. Глава края Наталья Жданова считает, что ситуация с невыплатой зарплаты бывшим шахтерам закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края — произвол со стороны руководства рудника, а голодовка шахтеров — акт отчаяния, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора со ссылкой на главу региона.

Ранее глава муниципального образования Александр Окладников сообщил РИА Новости, что двадцать бывших шахтеров рудника находятся в актовом зале администрации и они объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. По его словам, власти поселения проинформировали о ситуации собственников рудника компанию "Южуралзолото", краевые власти, правоохранительные органы. Рудник в данный момент не действует.

Глава региона заявила, что власти будут "защищать интересы жителей края".

"Ситуацию, которая сейчас сложилась в поселке Вершино-Дарасунский, я бы охарактеризовала как произвол со стороны руководства рудника. Наши забайкальцы не хотят ничего сверхъестественного. Они требуют выполнения своих законных прав, и мы на их стороне. При этом хочу подчеркнуть, что голодовка — это, конечно, акт отчаяния. И я понимаю, что люди вынуждены были пойти на эту крайнюю меру, поскольку выплаты по исполнительным листам не производятся уже в течение нескольких месяцев", — сказала Жданова.

Она подчеркнула, что еще весной после забастовки шахтеров для решения вопросов с задолженностью по заработной плате работникам предприятия была создана специальная рабочая группа.

"В мае, как только там начались протестные действия, у нас была создана рабочая группа, которая работала абсолютно открыто с участием жителей самого поселка. Я сама дважды была в Вершине-Дарасунском. Мы добились, что судебные власти приняли решение в пользу работников предприятия. Но, как мы видим, и наниматель, и собственник цинично уклоняются от исполнения законных решений", — сказала глава края.

По ее словам, на предприятие не допускаются официальные представители гострудинспекции.

"Мы будем защищать интересы жителей края. В этой связи я требую, чтобы правоохранительные органы, в компетенцию которых входит данная проблематика, усилили координацию, приняли самые решительные и срочные меры в отношении руководства предприятия и собственника по восстановлению справедливости и законности, безусловно обеспечив права забайкальцев", — подчеркнула губернатор.

Получить комментарии компании пока не удалось.

В мае сообщалось, что почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора региона Натальи Ждановой большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство ООО "Управляющая компания ЮГК", в которое входит предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота Дарасунский рудник, объявило об отсутствии задолженности по зарплате на тот момент и в том же месяце приняло решение о закрытии шахты "Юго-Западная".