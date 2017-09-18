В Забайкалье бывшие шахтеры объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. Двадцать бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку, сообщил РИА Новости глава муниципального образования Александр Окладников.

"Двадцать бывших шахтеров рудника находятся в актовом зале администрации — они объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты", — сказал Окладников.

По его словам, власти поселения проинформировали о ситуации собственников рудника компанию "Южуралзолото", краевые власти, правоохранительные органы. Рудник в данный момент не действует.

Получить комментарий ситуации в самой компании РИА Новости пока не удалось.

В мае сообщалось, что почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора региона Натальи Ждановой большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство ООО "Управляющая компания ЮГК", в которое входит предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота Дарасунский рудник, объявило об отсутствии задолженности по зарплате на тот момент и в том же месяце приняло решение о закрытии шахты "Юго-Западная".