МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому Роспотребнадзор сможет делать контрольные закупки товаров и услуг у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщается на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", — говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назначена официальным представителем правительства при рассмотрении палатами парламента данного законопроекта.

Сообщается, что законопроект предусматривает применение Роспотребнадзором контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре.

Роспотребнадзор предложил внести изменения в соответствующие законы после поручения президента в апреле 2017 года. Контрольные закупки службы будут регулироваться законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) или муниципального контроля". Понятие "контрольная закупка" появилось в российском законодательстве около года назад.