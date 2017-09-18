МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство России дополнительно распределило 1 миллиард рублей между семью регионами на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2017 году, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

Региональные социальные доплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, где этот пенсионер проживает. Федеральным бюджетом на 2017 год были предусмотрены межбюджетные трансферты в размере 6,4 миллиарда рублей на доплаты в текущем году. Эти средства были распределены между 13 регионами, заявившими о наличии потребности в софинансировании доплат.

"Подписанным распоряжением средства в объеме 1 миллиарда рублей распределены между бюджетами семи субъектов федерации (республики Коми и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская и Московская области), заявивших о наличии потребности в дополнительных средствах на выплату доплат в 2017 году с учетом сложившихся в этих регионах показателей по численности получателей доплаты и ее среднему размеру за первое полугодие текущего года", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что принятое решение позволит регионам выполнить обязательства по выплате доплат к пенсиям в полном объеме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тысяч человек.