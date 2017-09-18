"Единая Россия" подготовила план по преодолению раскола в обществе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рабочая группа высшего совета "Единой России" по государственно-партийному строительству выдвинула план преодоления раскола в российском обществе, пишет в понедельник газета "Известия", ознакомившаяся с тезисами подготовленного группой доклада.

"В документе… отмечается, что "современное российское общество по целому ряду критериев расколото на "своих" и "чужих". Преодолеть эту разрозненность возможно только с помощью дискуссий и здоровой конкуренции идей. Рабочая группа выделила четыре основных проблемы в современном госстроительстве: легитимность управления, институты представительства, гражданская активность и человеческий капитал. Россия же, согласно тезисам, должна двигаться в парадигме "развития человека и объединяющих граждан ценностей", — пересказывают "Известия".

"(Глава высшего совета) Борис Грызлов предлагает однопартийцам изменить подход к работе и руководствоваться в ней тезисами "Справедливость. Ответственность. Доверие". Справедливость — это "последовательное соблюдение гражданских прав". Ответственность — "совместная деятельность различных сообществ и культур, организаций и объединений, основанная на идеях партнерства". Доверие — ценность, без которой невозможны ни первое, ни второе", — пишет газета.

По данным издания, проект планируется представить на заседании высшего совета ЕР в понедельник, а его полная версия будет готова к середине октября. Источник в партии ранее сообщал РИА Новости, что представить итоговый вариант доклада планируется к партийному съезду, на котором, как ожидается, будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Когда доклад будет готов, его представят председателю "Единой России", премьеру Дмитрию Медведеву. В перспективе планируется представить документ и президенту страны Владимиру Путину.

Руководитель группы по государственно-партийному строительству Владимир Плигин сообщил изданию, что в подготовке доклада принимали участие все члены высшего совета, в том числе губернаторы.

"Заседание высшего совета, на котором будут зачитаны отчеты о подготовке докладов, будет для партии по-настоящему историческим событием. На нем определятся стратегические направления партии, которые будут сопряжены с предстоящей федеральной избирательной кампанией 2018 года", — сказал он газете.