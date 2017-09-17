Кадыров выложил видео с чеченцем, который советует не вступать в ИГ*

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своем канале в Telegram видео уроженца Чечни Хасана Тагирова, попавшего в иракскую тюрьму после присоединения к ИГ*, в обращении мужчина призывает не присоединяться к этой террористической организации.

Как пишет Кадыров, Тагиров осужден по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". В феврале 2014 года он выехал Сирию вместе с годовалым сыном. В феврале 2016 года Тагиров был объявлен в международный розыск.

В августе 2017 года Хасан Тагиров, будучи тяжело раненным, обнаружен среди развалин города Мосул. С ним находился и сын Билал. Отмечается, что сын осужденного возвращён в Россию. Хасан в настоящее время находится в иракской тюрьме.

"Я нахожусь в Ираке. Если кто-то хочет пополнить ряды ИГ*, ему лучше оставить эту идею. Это игра, это "ловзар" ("игра" на чеченском языке — ред.), это не халифат, не исламское государство. Эта организация создана, чтобы собрать наиболее активную часть мусульман в одном месте и уничтожить", — сказал Тагиров.

Также он утверждает, что командование военных сил США ведет в Ираке двойную игру. Также он призывает чеченскую молодёжь "не поддаваться открытому обману", отмечается на канале Кадырова.

* Террористическая организация, запрещенная в России.