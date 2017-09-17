Звонки о "минировании" затронули в выходные свыше 22 тысяч россиян

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Свыше 22 тысяч человек эвакуировали в субботу и воскресенье в 13 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
4.8%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
76.0%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.8%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"За 16 и 17 сентября поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва 73 объектов. Эвакуировано в общей сложности более 22 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Всего со вторника по четверг по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 470 объектов были эвакуированы свыше 150 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.