Звонки о "минировании" затронули в выходные свыше 22 тысяч россиян

Эвакуация в ТЦ Афимолл после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

Эвакуация в ТЦ Афимолл после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Свыше 22 тысяч человек эвакуировали в субботу и воскресенье в 13 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

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"За 16 и 17 сентября поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва 73 объектов. Эвакуировано в общей сложности более 22 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Всего со вторника по четверг по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 470 объектов были эвакуированы свыше 150 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.