Отказавшимся от прививок родителям могут пересмотреть оплату больничного

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Минздрав РФ рассматривает возможность изменения оплаты больничных тем родителям, дети которых заболели из-за отказа от прививки, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в программе "Итоги недели" на НТВ.
Она также отметила важность вакцинации. "У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся — в той же Европе — вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями. Поэтому, конечно, прививать надо", — сказала Скворцова, отметив, что в России качество вакцин проверятся так, как нигде в мире.