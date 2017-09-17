В Москве во Всероссийском дне бега приняли участие 15 тысяч человек

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Всероссийский день бега "Кросс нации" собрал накануне в Москве 15 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"Всероссийский день бега "Кросс нации" прошел под девизом "За здоровьем в парки и на спортплощадки" и собрал в столице 15 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, участники могли пробежать основную дистанцию в одну тысячу метров, а также дополнительные в 500, 1,5 тысячи, три тысячи и шесть тысяч метров.

По данным портала, министр спорта России Павел Колобков пробежал тысячу метров. По его словам, "Кросс нации" за последние годы стал самым массовым спортивным праздником в стране.

"Бежит вся Россия — мы начали забеги на Сахалине и Камчатке, а закончим в Калининграде. "Кросс нации" — это мероприятие не для соревновательного духа, тут важно общение с людьми, у которых такие же интересы. Но в следующем году мы что-нибудь придумаем для того, чтобы внести спортивный интерес", — приводятся слова Колобкова на сайте.

В субботу Всероссийский день бега прошел в 84 регионах России. Соревнования проводятся ежегодно в целях пропаганды среди населения здорового образа жизни, а также привлечения россиян к регулярным занятиям физкультурой и спортом. В забегах могут принять участие все желающие любых возрастов и уровня подготовки.