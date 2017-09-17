В Югре из-за ремонта дороги задерживаются 12 поездов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Движение 12 пассажирских поездов, в которых находятся почти 6 тысяч человек, задерживается в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) из-за планового ремонта железнодорожного полотна, сообщил РИА Новости в воскресенье источник экстренных службах региона.

"Из-за увеличения времени планового ремонта железнодорожного полотна задержаны 12 пассажирских поездов, из них семь в Нефтеюганском районе и еще пять на станции Сургут", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в поездах находятся в общей сложности 5,9 тысячи пассажиров. Задержка в движении поездов составляет до шести часов. Организовано питание и медицинское обеспечение пассажиров.