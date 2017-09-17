"Бросьте европейские привычки". Как Саранск все-таки стал сортировать мусор

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Раздельные баки для пластика и картона в каждом дворе – типичная картина для Саранска. Уже несколько лет подряд он становится победителем конкурса самых благоустроенных городов в России по версии Росстроя. В другом рейтинге, составленном Гринпис России, Саранск получил титул самого удобного города для раздельного сбора мусора.

Корреспондент РИА Новостей побывала в мордовской столице и выяснила, как властям удалось приучить горожан сортировать отходы у себя дома и что мешает предпринимателям развиваться в "мусорном бизнесе".

"Россиянина не заставить делить мусор"

В одном из дворов Саранска мужчина выходит из подъезда и направляется к мусорной площадке. Один пакет он выкидывает в бак серого цвета, а пустые бутылки и пластмассовые упаковки – в сетчатый жёлтый. Другие жильцы повторяют этот "ритуал": картон в один контейнер, бутылки в другой, а остальной мусор – в третий.

"Привыкнуть к этому было не трудно – бумагу и пластик я уже несколько лет складываю рядом с мусорным ведром на кухне, и по утрам все выношу на помойку. Помните, как раньше выбрасывали мусор из ведра прямо в бак? Жутко не гигиенично. Потом все перешли на пакеты. А сейчас рука не повернётся выкинуть что-то пластиковое вместе с объедками. Чувствуешь себя прогрессивным гражданином", – объясняет Евгений.

© РИА Новости / Илья Питалев Контейнеры для раздельного сбора мусора в Саранске стоят не только в жилых дворах, но и местах массового скопления людей. © РИА Новости / Илья Питалев Контейнеры для раздельного сбора мусора в Саранске стоят не только в жилых дворах, но и местах массового скопления людей.

До 2012 года в Саранске, как и везде, мусор выбрасывали в один контейнер. Потом в город пришла одна мусоросортирующая частная компания и предложила свои услуги мэрии. Вместе с муниципальным предприятием (МУП) бизнесмены организовали единую организацию – с этого момента началась работа по очистке Саранска.

Директор компании Светлана Бигессе встречает нас в центре и предлагает провести по контейнерным площадкам в разных частях города.

"Наша компания обосновалась здесь не сразу, — вспоминает директор. — Мы приезжали в разные города, в основном смотрели, где ситуация с уборкой отходов была патовой. В большинстве регионов над нами смеялись и отказывали, говорили "вы бросьте внедрять эти европейские привычки, россиянина никогда в жизни не заставить делить мусор". Только в Саранске согласились".

© РИА Новости / Илья Питалев Коммунальщики ежедневно опустошают баки для бумаги и картона во дворах Саранска. © РИА Новости / Илья Питалев Коммунальщики ежедневно опустошают баки для бумаги и картона во дворах Саранска.

Компания взяла на себя ответственность за весь сбор отходов и заключила договоры на обслуживание предприятий города. Взамен местные власти предоставили материально-техническую базу и штат сотрудников. Постепенно устаревшие металлические баки заменили на пластиковые, увеличили их количество. Сейчас в Саранске, где живет всего 330 тысяч человек, установлено 700 контейнеров. Из них 520 – для сбора бумаги, картона и пленки, остальные – для пластиковых бутылок.

На каждом баке нарисовано, что куда нужно складывать – не ошибешься. Для удобства на крышках даже сделаны окошки.

Новую куртку – из пластиковой бутылки

Мы приезжаем во двор, где стоят несколько простых баков и два цветных. Их опустошают ежедневно, более того, на каждой площадке мусорщики бывают четыре раза. Заглядываем внутрь – отходы действительно разложены по категориям.

Крупногабаритный мусор и не перерабатываемые отходы вывозят в первую очередь. После – картон, бумагу и пластик. Потом на площадке работает бригада дворников, они подметают на радиусе 5 метров, иногда даже моют баки.

После приезжает ревизор, он следит за всеми объектами в городе и контролирует качество работы. Дополнительно водители машин обязаны фотографировать площадку до и после вывоза отходов, а вечером присылать снимки диспетчерам.

Осмотрев несколько площадок, мы едем на сортировочную линию за город, куда свозят собранную бумагу и пластмассу.

© Фото : предоставлено компанией Remondis Мусоросортировочная линия в Саранске обошлась частному предприятию в 4 миллиона рублей. © Фото : предоставлено компанией Remondis Мусоросортировочная линия в Саранске обошлась частному предприятию в 4 миллиона рублей.

Здесь сотрудники вручную складывают сырье на конвейер под пресс. Готовые спрессованные тюки отправляют на заводы по переработке, где из них производят обои, тетради, упаковочную бумагу. Из пластика делают новую упаковку, тротуарную плитку, одеяла, ковры и даже одежду.

За счет сортировки, на полигон попадает только органический мусор – остатки еды, ветошь. Такие отходы разлагаются быстрее, чем пластик и бумага, не занимают много места и не вредят экологии.

Про силу привычки

Светлана рассказывает, что сначала горожане жгли и воровали контейнеры – такая "проверка на прочность" обошлась предприятию почти в миллион рублей убытков. Она вспоминает, как первые годы жители упорно "протестовали" и бросали мусор как попало. Содержимое всех контейнеров приходилось увозить на полигон, а завод всё ждал первые полноценные партии для сортировки.

© РИА Новости / Илья Питалев На каждом контейнере размещены изображения предполагаемого содержимого, чтобы исключить путаницу. Мусор могут выбрасывать дети. © РИА Новости / Илья Питалев На каждом контейнере размещены изображения предполагаемого содержимого, чтобы исключить путаницу. Мусор могут выбрасывать дети.

Жители, по словам директора, придумывали разные причины, чтобы не делить отходы, например, жаловались, что на их маленькой кухне нет места для второго мусорного ведра.

На одной из мусорных площадок пенсионерка Тамара Николаевна ворчит, что баков стало слишком много, хотя и признает, что в городе стало чище. "У меня мусора-то немного, но я всё равно лишний раз схожу на улицу и вынесу бутылку в отдельный ящик. Это только кажется, что от одного мусорного пакета ничего не изменится – но вы посмотрите как теперь стало уютно", — радуется пенсионерка.

Помочь побороть привычку с самого начала вызвались волонтеры из федерального движения "Эко". Один из её участников Виктория Озерина рассказывает, что узнала про раздельный сбор мусора, когда училась в школе. Сначала девочка приучила к сортировке отходов всех домашних, а потом взялась за просвещение одноклассников и соседей.

"Только мама долго сопротивлялась, говорила, якобы контейнер слишком далеко от дома и ей тяжело ходить. Но моя сила убеждения победила", — говорит Вика.

Подключились к работе волонтеров и местные власти. По словам Виктории, департамент по социальной политике и управление образования Саранска согласился

© РИА Новости / Илья Питалев Прессованный пластик весит около 300 килограммов. Тюки забирает компания из Пензы - на заводе они перерабатывают сырье и делают новую продукцию. © РИА Новости / Илья Питалев Прессованный пластик весит около 300 килограммов. Тюки забирает компания из Пензы - на заводе они перерабатывают сырье и делают новую продукцию.

работать со школами и детсадами. Упор делают на детей и молодежь, чтобы те дома рассказывали о переработке родителям.

"Власти очень трепетно относятся к облику Саранска. В следующем году будет чемпионат мира по футболу – Мордовия должна блистать", — говорит волонтер.

"Постепенно год за годом чистота становилась всё выше, и сейчас случаев, когда в контейнер с желтой крышкой попадают другие отходы, почти нет. Значит, ситуация переломилась, а дальше будет проще", — радуется Виктория.

Старые законы и конкуренция

Пример Саранска – это, скорее редкость для России. Сейчас, по словам активистов, максимум, чего удается добиться – организовать раздельный сбор мусора в одном дворе. Светлана Бигессе сетует, что в России до сих пор действуют старые нормы СанПиН, потерявшие актуальность. Во-вторых, отмечает она, нет государственных источников финансирования. Частный бизнес в Саранске, по ее словам, окупается за счет продажи сырья для вторичной переработки, но этих денег едва хватает.

"Убедить людей, что разделять мусор это важно – ещё это не главная задача, – говорит предприниматель – Законодательно пока не продуманы механизмы поддержки мусоросортирующих компаний, в то время как в других странах они живут за счёт налоговых отчислений".