Требования к безопасности на шахтах рекордно высоки, заявил Ростехнадзор

ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Требования к системам безопасности на российских шахтах в настоящее время как никогда высоки, заявил РИА Новости заместитель руководителя Ростехнадзора Алексей Ферапонтов, комментируя недавнюю аварию на шахте в Коми.

По его словам, требования к системе безопасности на угольных шахтах были существенно повышены после крупной аварии на шахте "Распадская" в Кемеровской области в 2010 году, в результате которой погиб 91 человек.

"Требования безопасности на шахтах сегодня высоки как никогда. После аварии на "Распадской" Ростехнадзор выпустил 33 документа, существенно ужесточающих требования к системе безопасности. В соответствие с требованиями, в настоящее время на всех шахтах обязана быть внедрена многофункциональная система безопасности. На большей части шахт она присутствует", — сказал РИА Новости Ферапонтов.

По данным Ростехнадзора, с ужесточением указанных требований количество аварий, инцидентов, а также случаев травматизма и количества погибших на шахтах горняков "резко сократилось", подчеркнул собеседник агентства.

Авария на нефтешахте "Яреганефть" в республике Коми произошла 14 сентября из-за обвала породы. Погиб один горняк. Всего на момент ЧП в нефтешахте находились 109 человек.