Зюганов предложил выделять средства для обманутых дольщиков из бюджета

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что при рассмотрении Госдумой будущего правительственного законопроекта о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в нем необходимо учесть расходы на достройку проблемных объектов долевого строительства.

Об этом он заявил в своем выступлении на митинге-концерте в поддержку обманутых дольщиков и пайщиков жилья, прошедшем в субботу в Москве.

"В ближайшее время Государственная Дума будет рассматривать бюджет. У нас есть возможность направить средства на достройку объектов долевого строительства и решить проблему (обманутых дольщиков — ред.). Мы должны все сделать, чтобы справиться с этой задачей", — приводятся слова политика в сообщении на сайте партии.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство РФ должно внести проект данного закона на рассмотрение Госдумы не позднее 1 октября текущего года.