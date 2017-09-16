Терешкова и Савицкая примут участие в отборе будущих военных летчиц

КРАСНОДАР, 16 сен — РИА Новости, Светлана Берило. Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая примут участие в отборе первых в послевоенной истории девушек-лётчиц для обучения в Краснодарском высшем военном училище летчиков; отбор 15 абитуриенток завершится 24 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны РФ.
"В состав приемной комиссии Краснодарского высшего военного училища летчиков войдет первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, Герой Советского Союза Николай Антошкин и 102-кратная рекордсменка мира, лётчик-испытатель 1-го класса Марина Попович", — отметили в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время на рассмотрении приемной комиссии находится свыше 100 личных дел кандидаток, поступивших из военных комиссариатов более чем 30 субъектов РФ. На обучение примут лишь 15 девушек.
Как пояснили в министерстве, отбор девушек будет проходить по результатам сдачи ЕГЭ, профессионально-психологического отбора, военно-летной комиссии (ВЛК) и нормативов по физической подготовке. Средний бал ЕГЭ среди кандидаток превышает 266 баллов.
С 1 октября этого года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начнут обучение 15 девушек.
Отбор будущих летчиц по здоровью проходит столь же строго, как и у молодых людей.
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев отметил, что жесткий отбор по здоровью необходим, так как, если снизить требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам.
Девушки-курсанты пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах.
Военные летчицы, которых впервые подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище, сядут за штурвал в 2020 году.
Начальник училища полковник Виктор Ляхов уверен, что в группу будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная.
В субботу, 26 августа, в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток.
Девушек познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику.
Конкурс среди абитуриенток высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек из самых разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.
Начиная с 10 сентября девушки-кандидатки начнут проходит отборочные испытания, а со 2 октября приступят к теоретическому обучению.
Во время посещения училища девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.
Оборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу. "Спрос есть. А с трудоустройством проблем нет...Все выпускники будут востребованы", - отметил начальник училища полковник Виктор Ляхов.
Военных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, во время которой существовали три женских авиаполка, один из которых - 46-й - немцы называли "ночными ведьмами".
"При этом к ним будут предъявляться достаточно жесткие требования. Так, например, во время прохождения ВЛК им предстоит пройти не менее 16 дополнительных медицинских исследований, а также выдержать испытание барокамерой", — говорится в сообщении. Кроме того, абитуриенткам предстоит на скорость пробежать стометровку и километровую дистанцию, а также сдать норматив на силу.
Уточняется, что набор первых в истории девушек-лётчиц в Краснодарское авиационное училище закончится 24 сентября, присяга пройдёт 30 сентября, а с 1 октября начнётся обучение.
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова – единственный многопрофильный вуз России, готовящий военных летчиков для ВВС, стран дальнего и ближнего зарубежья.
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