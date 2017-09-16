Терешкова и Савицкая примут участие в отборе будущих военных летчиц

КРАСНОДАР, 16 сен — РИА Новости, Светлана Берило. Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая примут участие в отборе первых в послевоенной истории девушек-лётчиц для обучения в Краснодарском высшем военном училище летчиков; отбор 15 абитуриенток завершится 24 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны РФ.

"В состав приемной комиссии Краснодарского высшего военного училища летчиков войдет первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, Герой Советского Союза Николай Антошкин и 102-кратная рекордсменка мира, лётчик-испытатель 1-го класса Марина Попович", — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время на рассмотрении приемной комиссии находится свыше 100 личных дел кандидаток, поступивших из военных комиссариатов более чем 30 субъектов РФ. На обучение примут лишь 15 девушек.

Как пояснили в министерстве, отбор девушек будет проходить по результатам сдачи ЕГЭ, профессионально-психологического отбора, военно-летной комиссии (ВЛК) и нормативов по физической подготовке. Средний бал ЕГЭ среди кандидаток превышает 266 баллов.

"При этом к ним будут предъявляться достаточно жесткие требования. Так, например, во время прохождения ВЛК им предстоит пройти не менее 16 дополнительных медицинских исследований, а также выдержать испытание барокамерой", — говорится в сообщении. Кроме того, абитуриенткам предстоит на скорость пробежать стометровку и километровую дистанцию, а также сдать норматив на силу.

Уточняется, что набор первых в истории девушек-лётчиц в Краснодарское авиационное училище закончится 24 сентября, присяга пройдёт 30 сентября, а с 1 октября начнётся обучение.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова – единственный многопрофильный вуз России, готовящий военных летчиков для ВВС, стран дальнего и ближнего зарубежья.