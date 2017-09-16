Собянин считает, что "Зарядье" справляется с работой

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столичный парк "Зарядье" справляется с работой, несмотря на естественные сложности.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей сделали с понедельника, 11 сентября. Уже вечером стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, также часть посадок оказалась вытоптана.

"Зарядье" посетили около 250 тысяч человек. Несмотря на естественные сложности, парк справляется с работой. Главное, чтобы москвичи были довольны", — написал Собянин в Twitter.

Ранее столичные власти сообщали, что парк "Зарядье" меняет режим работы с 14 сентября, вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. Отмечалось, что такие меры помогут распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.