"Кросс нации" объединяет людей разных возрастов и интересов, отметил Путин

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского дня бега "Кросс нации-2017", подчеркнув, что мероприятие проводится во многих регионах страны и объединяет людей разных возрастов и интересов.

В субботу Всероссийский день бега проходит в 84 регионах России. Соревнования проводятся ежегодно в целях пропаганды среди населения здорового образа жизни, а также привлечения россиян к регулярным занятиям физкультурой и спортом. В забегах могут принять участие все желающие любых возрастов и уровня подготовки.

"Отмечу, что знаменитый "Кросс нации" проводится во многих регионах страны и своей вдохновляющей силой объединяет людей самых разных возрастов и интересов. Тех, кто искренне любит физическую культуру и спорт, сохраняет неизменную приверженность активному и здоровому досугу, стремится обрести новых друзей и единомышленников", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что нынешний День бега вновь соберет десятки тысяч участников, станет для них настоящим праздником, оставит яркие, незабываемые впечатления. Президент пожелал участникам "Кросса нации" успехов и всего наилучшего.