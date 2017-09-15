Депутат: закон о залоге автомобилей пьяных водителей не примут в этом году

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") не считает, что законопроект о залоге автомобиля за пьяное вождение могут принять в Госдуме до конца года.

В пятницу "Газета.Ru" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что разработанный Минюстом законопроект о залоге автомобиля за пьяное вождение могут принять до конца 2017 года.

"Я не думаю, что он (законопроект) до конца пройдет, потому что там есть вопросы к нему. Вот именно, с точки зрения гарантий прав водителей", — сказал Емельянов РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что необходимо предусмотреть возможные злоупотребления со стороны инспекторов ГИБДД. "Чтобы это (законопроект) не стало средством вымогательства дополнительных денег с водителей, даже тех, которые, наверное, не были пьяны", — отметил депутат.

В мае 2016 года Госдума приняла в первом, базовом чтении правительственный законопроект о введении залога за машину, водитель которой был задержан пьяным за рулем. Предполагается, что нарушитель будет вносить залог на счет, указанный в протоколе задержания транспортного средства в размере суммы максимального полагающегося ему штрафа.