В Крыму анонсировали визит китайской делегации

19:0115.09.2017
(обновлено: 19:02 15.09.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым в ближайшее время посетит делегация из Китая, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Мы ожидаем в ближайшие дни делегацию китайских представителей известных очень деятелей культуры и общественных деятелей, которые прибудут в сопровождении нашего известного дипломата, представителя министерства иностранных дел", — сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму
".
По его словам, Крым активно развивает линию сотрудничества с Китаем.
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