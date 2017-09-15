В Крыму анонсировали визит китайской делегации

Бухта Ласпи в Крыму. Архивное фото

Бухта Ласпи в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым в ближайшее время посетит делегация из Китая, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Мы ожидаем в ближайшие дни делегацию китайских представителей известных очень деятелей культуры и общественных деятелей, которые прибудут в сопровождении нашего известного дипломата, представителя министерства иностранных дел", — сказал Мурадов в эфире радиостанции " Спутник в Крыму ".

По его словам, Крым активно развивает линию сотрудничества с Китаем.

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