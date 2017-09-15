В Москве в парке Горького откроют водный просветительский центр

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Московский Парк Горького с субботы на 10 дней превратится в водный просветительский центр "Я — вода", сообщает пресс-центр федеральной целевой программы "Вода России".

"В течение 10 дней все желающие смогут принять участие в мероприятиях просветительской акции "Я – вода" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. В парке будут установлены красочные инфостенды и инсталляции, призывающие задуматься об экономии воды", — говорится в сообщении.

В рамках акции для детей и взрослых будут организованы просветительские фотозоны, где можно сфотографироваться, а также поучаствовать в конкурсе на лучшее фото. "Для детей приготовлена отдельная образовательная программа, которая пройдёт в "Зеленой школе" парка 16, 17, 23 и 24 сентября. Здесь каждый час с полудня до 19:30 "профессор" покажет увлекательные исследования с дымом, сухим льдом, водой и взрывами. Причем дети смогут не только наблюдать, но и участвовать", — рассказали организаторы.

Как говорится в приветствии министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, проведение подобных мероприятий крайне важно для воспитания у молодого поколения ответственного отношения к природе и её ресурсам.

"В России проходит акция "Вода России", в ходе неё множество людей выходит на берега водоемов, чтобы убрать мусор, внести свой вклад в сохранение природы нашей страны. И мы видим, что все чаще и все больше в подобных акциях участвуют семьи с детьми, молодые люди, школьники. Растет поколение, в полной мере сознающее свою ответственность за сохранение природы", – заявил Донской.

Акция "Я – вода" (Водная аллея) впервые прошла в 2015 году в Казани в дни чемпионата мира по водным видам спорта. Ее посетили более 15 тысяч человек, включая как самих горожан, так и спортивные делегации различных стран. В июле 2016 года акция проходила в Крыму: Ялте, Гурзуфе, Алуште и Судаке. Мероприятие проходит под эгидой Минприроды России и Года экологии в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годы".