Перинатальный центр введут в эксплуатацию в Якутске в октябре

Глава Республики Саха Егор Борисов на презентационной площадке Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию в рамках ВЭФ. 5 сентября 2017

Глава Республики Саха Егор Борисов на презентационной площадке Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию в рамках ВЭФ. 5 сентября 2017

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Перинатальный центр введут в эксплуатацию в Якутске в октябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

По словам главы Якутии Егора Борисова, приготовления к вводу в эксплуатацию перинатального центра в столице региона завершены почти на сто процентов.

"В центр продолжает поступать современное медицинское оборудование. Работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории подходят к концу", — сказал руководитель региона.

Центр примет первых пациентов в декабре.

Открытие перинатального центра, в котором будут созданы более 500 новых рабочих мест, поможет в разы снизить детскую смертность, а также инвалидность среди недоношенных детей.

Перинатальный центр рассчитан на 130 коек: 90 в акушерском отделении и 40 — в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Для работы в центре профессиональную подготовку и переподготовку на базе центральных институтов повышения квалификации прошли 60 врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов.

В пресс-службе добавили, что стоимость проекта составила 3,2 миллиарда рублей, из которых 2,3 миллиарда направлено за счет субсидий федерального ФОМС и более 800 миллионов рублей — из республиканского бюджета.

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