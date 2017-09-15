Москвичей призвали к осторожности из-за непогоды

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Московским жителям рекомендуется не стоять под деревьями и уличными конструкциями во время непогоды, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.

Гидрометцентр объявил в пятницу "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

"Комплекс городского хозяйства Москвы призывает автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и временными уличными конструкциями и по возможности не покидать помещения", — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области ночью будет облачно с прояснениями, местами дождь; днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер в субботу ночью ожидается западный, местами порывы могут достигать 20 метров в секунду, днем — порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов, днем воздух прогреется до 16-18 градусов.