В "Ростехе" рассказали о планах по производству цифровых лекарств

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" планирует через 2-3 года начать опытное производство и применение цифровых лекарств, которые в первую очередь предназначены для лечения онкологических заболеваний, говорится в пресс-релизе "Ростеха".

"Первые экспериментальные образцы уже существуют, в течение 2-3 лет – и даже раньше мы готовы начать их внедрение, в первую очередь — для лечения смертельно-опасных онкологических заболеваний", — приводятся в пресс-релизе слова главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

В 2018 году "Ростех" планирует начать опытное производство и клиническую апробацию биосенсоров на основе микрочипа и аптамеров (специальные молекулы, связывающиеся с определенными молекулами-мишенями) для экспресс-диагностики наиболее распространенных видов онкологии. "Эта технология позволяет максимально быстро поставить диагноз. Она уже протестирована на примерно ста пятидесяти больных. Эффективность разработки высокая", — пояснил Чемезов.

Корпорация создала спрей с аптамерами, который предназначен для лечения рака головного мозга. Нанесенный на пораженные ткани спрей позволяет хирургу с помощью специальных очков хорошо видеть опухоль и удалять ее полностью без остатка. "На базе Красноярской клинической больницы скорой медицинской помощи уже проведены первые три экспериментальные операции. Результаты очень хорошие. Разработка находится в высокой степени готовности", — пояснил Чемезов.

"Ростех" сейчас также тестирует цифровые лекарства на основе наноконструкций, которые без операционного вмешательства смогут разрушать раковые клетки под действием переменного магнитного поля. Для внедрения таких технологий в широкую практику требуется цикл доклинических и клинических исследований, который может занять от пяти до семи лет.

"Однако особо тяжелобольным пациентам, страдающим смертельно-опасными онкозаболеваниями, такие операции смогут проводиться по упрощенной процедуре уже через 2-3 года на основе информированного согласия пациента. Российское законодательство это позволяет", – подчеркнул Чемезов.