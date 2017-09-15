МФЦ начнет предоставлять услуги по комплексному запросу

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 15 сен — РИА Новости. Многофункциональные центры (МФЦ) совершенствуют формы предоставления услуг, в частности, готовятся предоставлять населению услуги в рамках комплексного запроса, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании всероссийского форума МФЦ, который проходит в Калининградской области.

"МФЦ совершенствуют формы предоставления услуг. Несколько направлений. Предоставление государственных и муниципальных услуг в рамках комплексного запроса. Проект правительством одобрен, находится в Государственной думе. По сути, этот подход является основным принципом действия "одного окна", готовится подзаконная база", — сказал министр.

В качестве примера Орешкин привел возможность подачи единого заявления, связанного с рождением ребенка, куда будут включены все услуги, связанные с этим событием. Министр назвал это "переориентацией от принципа базовой услуги до принципа базовой потребности конкретного человека".

В пятницу в Светлогорске завершается всероссийский форум представителей центров государственных и муниципальных услуг, который собрал более 400 человек из 70 регионов страны. Участники обсуждают вопросы организации деятельности МФЦ, их взаимодействия с федеральными, региональными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами.