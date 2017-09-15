Песков переадресовал московским властям вопрос о табличке памяти Немцова

Приговор по делу об убийстве Немцова (57)

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Будет или не будет установлена мемориальная табличка памяти политику Борису Немцову на доме, в котором политик проживал, должна решать мэрия Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Мэрия Москвы не давала никаких распоряжений относительно мемориальной доски политику Борису Немцову, поскольку не получала никаких обращений по ее установке, заявил ранее РИА Новости заммэра Москвы Леонид Печатников.

"Наверное, здесь можно одно сказать, что стоит этот вопросов обсуждать с мэрией Москвы, потому что это исключительно прерогатива мэрии Москвы, и я не думаю, что в мэрии Москвы кто-то уходит от диалога или кто-то отказывает в диалоге тем, кто хотел бы его вести. Не предпринимать каких-то волюнтаристских действий, а сначала обсуждать это, собственно, с руководством города, в котором мы живем", — сказал Песков в ответ на на вопрос о судьбе мемориальной таблички Немцову, установленной на доме политика.