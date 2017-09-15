США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Песков переадресовал московским властям вопрос о табличке памяти Немцова

Сюжет:
Приговор по делу об убийстве Немцова (57)
13:3315.09.2017
0420
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники марша памяти, посвященного годовщине гибели политика, общественного деятеля Бориса Немцова. Архивное фотоУчастники марша памяти, посвященного годовщине гибели политика, общественного деятеля Бориса Немцова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Будет или не будет установлена мемориальная табличка памяти политику Борису Немцову на доме, в котором политик проживал, должна решать мэрия Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Яшин назвал неприемлемой установку мемориальной доски Немцову в подъезде
Мэрия Москвы не давала никаких распоряжений относительно мемориальной доски политику Борису Немцову, поскольку не получала никаких обращений по ее установке, заявил ранее РИА Новости заммэра Москвы Леонид Печатников.

"Наверное, здесь можно одно сказать, что стоит этот вопросов обсуждать с мэрией Москвы, потому что это исключительно прерогатива мэрии Москвы, и я не думаю, что в мэрии Москвы кто-то уходит от диалога или кто-то отказывает в диалоге тем, кто хотел бы его вести. Не предпринимать каких-то волюнтаристских действий, а сначала обсуждать это, собственно, с руководством города, в котором мы живем", — сказал Песков в ответ на на вопрос о судьбе мемориальной таблички Немцову, установленной на доме политика.

Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Марш памяти Бориса Немцова" приурочили ко второй годовщине смерти политика, который был убит 27 февраля 2015 года.Участники марша памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Марш памяти Бориса Немцова" приурочили ко второй годовщине смерти политика, который был убит 27 февраля 2015 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДемонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники марша прошли по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники марша прошли по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАкция была согласована столичными властями. Порядок на марше обеспечивали сотрудники ГУ МВД по Москве и военнослужащие Росгвардии.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Акция была согласована столичными властями. Порядок на марше обеспечивали сотрудники ГУ МВД по Москве и военнослужащие Росгвардии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова.Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Член федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова.
© AFP 2017 / Vasily MaximovДемонстранты несли плакаты с портретами и цитатами Немцова.Марш памяти Бориса Немцова
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Демонстранты несли плакаты с портретами и цитатами Немцова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПо словам организаторов, цель марша - почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По словам организаторов, цель марша - почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя.
© REUTERS / Tatyana MakeyevaВ середине колонны прошли активисты "Яблока", среди которых был основатель партии Григорий Явлинский.Марш памяти Бориса Немцова
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
В середине колонны прошли активисты "Яблока", среди которых был основатель партии Григорий Явлинский.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСерьезных нарушений порядка на марше не зафиксировали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Серьезных нарушений порядка на марше не зафиксировали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова во время марша облили зеленкой.Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов на марше памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова во время марша облили зеленкой.
© AFP 2017 / Vasily MaximovВсего в акции приняли участие около пяти тысяч человек.Марш памяти Бориса Немцова
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Всего в акции приняли участие около пяти тысяч человек.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПисатель Лев Рубинштейн на марше памяти Бориса Немцова.Писатель Лев Рубинштейн на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Писатель Лев Рубинштейн на марше памяти Бориса Немцова.
© REUTERS / Tatyana MakeyevaПосле окончания акции демонстранты прошли к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложили цветы.Марш памяти Бориса Немцова
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
После окончания акции демонстранты прошли к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложили цветы.
/
Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена