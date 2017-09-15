СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 15 сен — РИА Новости. Многофункциональные центры (МФЦ) расширят перечень предоставляемых услуг, в частности, ведется работа по возможности регистрации рождения и смерти, а также готовится блок услуг Федеральной налоговой службы, сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.
"Работа по расширению перечня услуг МФЦ ведется по нескольким направлениям – это возможность оказания услуг по регистрации рождения и смерти. Законопроект мы уже подготовили, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, по плану в осеннюю сессию его должны принять. Еще одно направление — предоставление услуг Федеральной налоговой службы", — сказал министр в ходе форума.
Кроме того, в список услуг МФЦ планируется ввести прием заявлений о включении в список избирателей на выборах по месту нахождения. В единый день голосования в некоторых регионах это было опробовано, ожидается, что в 2018 году эта услуга будет введена во всех регионах страны.