У слов Познера о журналистах ВГТРК нет срока давности, заявил Киселев

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Автор и ведущий передачи "Вести недели" на "России-1" и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что тот факт, что видео, в котором ведущий Первого канала Владимир Познер негативно высказывается о журналистах ВГТРК, было снято в 2015 году, в целом ситуации не меняет.

Ранее сообщалось, что Познер в четверг в интервью программе "СМИ – XXI век" на канале OnlineTV.ru сказал, что не пожмет руку ни Киселеву, ни Владимиру Соловьеву, которые, по мнению Познера, "дискредитируют журналистику". Киселев, комментируя это видео, отметил, что не хочет подхлестывать войну каналов. Позднее в пятницу выяснилось, что видео было снято в 2015 году.

"Видео 2015-го года? Что это меняет? Это видео получило второе дыхание, в соцсетях оно в нынешнем контексте шуток Ивана Урганта про телеканал "Россия" и приобрело новую жизнь, им стали активно делиться пользователи, они его актуализировали, поэтому оно потребовало комментария. Увидел его сейчас, поскольку не очень слежу за творчеством Познера. А что, Познер с тех пор изменился?" — сказал Киселев РИА Новости.

В минувший вторник Соловьев в ответ на шутку телеведущего Урганта о названии передачи для телеканала "Россия 1" выложил в своем микроблоге в Twitter фрагмент программы, где заявил, что Иван Ургант в отличие от своего отца, Андрея Урганта, не попадет в базу украинского сайта "Миротворец", потому что достаточно "гаденько пошутил про меня". Этот конфликт, начавшийся между Ургантом и Соловьевым, по оценкам ряда тележурналистов, напомнил о "войне каналов" 1990-х.

Позже Соловьев заявил, что считает Урганта талантливым человеком и хорошо к нему относится, но речь в шутке коллеги шла о телеканале-конкуренте, что считается неприемлемым в корпоративной этике.

Как начался конфликт

Ранее в программе "Вечерний Ургант" Иван Ургант намазал свое лицо белой массой и на вопрос о том, что это такое, гостья программы, телеведущая Ирена Понарошку сказала, что это соловьиный помет. На это Ургант в шутку ответил, что "это хорошее название для шоу на канале "Россия".

В своем микроблоге в Twitter Соловьев разместил фрагмент своей программы на телеканале "Россия 1", в которой ответил на шутку Урганта.

"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец точно. Хотя с другой стороны я знаю отличный способ, как сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге с криками: "Молодец, как ты уел Соловьева". И все украинские сайты с радостью печатают, ай, молодец Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить!" — сказал Соловьев.

Соловьев также обратил внимание на то, что его шутка не прозвучала в "московском эфире", а была лишь в прямом эфире на "дубле", в то время как слова Урганта, прозвучавшие на региональной "орбите", осталась и в передаче на Москву. По мнению Соловьева, это не могло произойти без ведома руководителя Первого канала Константина Эрнста.