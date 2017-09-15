Победители "Битвы умов" представили проекты по роботизации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Победители шестой сессии "Битвы умов" представили свои проекты в области роботизации производства в финале конкурса, прошедшем в Екатеринбурге 12 сентября, сообщает пресс-служба компании "Иннопрактика".

"Двенадцатого сентября в Екатеринбурге завершился финал шестой сессии интеллектуального конкурса "Битва умов". На площадке технопарка высоких технологий "Университетский" встретились 6 команд из студентов Сибирского и Уральского федеральных округов России. Для победы в конкурсе ребятам предстояло презентовать экспертной комиссии свои проекты, направленные на решение технологических задач в области промышленной робототехники", — говорится в сообщении.

Участниками шестой "Битвы умов" стали 36 студентов инженерных, IT и экономических специальностей, которые набрали наибольшее количество баллов за задания первого онлайн-тура. Победители первого этапа приняли участие в тренинге и очном втором туре в Екатеринбурге, по итогам которых они разделились на шесть команд. Отмечается, что всего же конкурс поступило около 300 заявок от студентов из Екатеринбурга, Новокузнецка, Тюмени, Челябинска, Кемерово и других городов Сибирского и Уральского федеральных округов.

Конкурс "Битва умов" проводится компанией "Иннопрактика" с 2015 года и направлен на поиск талантливой и инициативной молодежи со всей России и развитие у нее аналитических способностей, менеджерских, лидерских качеств, навыков командной работы и компетенций в области разработки и реализации инновационных проектов.

Как отметила первый заместитель гендиректора "Иннопрактики" Наталья Попова, каждая новая сессия конкурса посвящается актуальной теме, имеющей стратегически важное значение для развития отдельных отраслей российской экономики.

"Перед ребятами стояла действительно сложная задача – всего за два месяца подготовить решение производственной задачи со всей необходимой документацией, расчетами, выкладками, визуализацией процесса, а также защитить свой проект на финале перед экспертной комиссией из числа представителей науки, бизнеса и институтов развития", – приводит пресс-служба компании слова Натальи Поповой.

Сообщается, что в финале третье место заняла команда "ИННОВА", почетное второе место досталось команде "Империя П". Победителем шестого сезона "Битвы умов" стала команда "Мех помощь", в состав которой вошли студенты из Томска, Екатеринбурга, Кемерово, Омска и Новокузнецка. Участники представили в финале самое проработанное решение кейса, связанного с производством тепловыделяющих сборок на Горно-химическом комбинате в Железногорске.

"Яркие эмоции и радость от победы стали не единственными приятными наградами. За первое место в конкурсе "Битва умов" члены команды "Мех помощь" получили денежный приз в размере 100 000 рублей, команды "Империя П" – 50 000 рублей, команды "ИННОВА" – 30 000 рублей", — добавляется в сообщении.

Дополнительными призами для финалистов "Битвы умов" стало приглашение пройти стажировку в АО "Газпромбанк" и ПАО "Уралмашзавод", а также познавательная экскурсия на Белоярскую атомную электростанцию имени Курчатова от ГК "Росатом".