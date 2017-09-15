В Госдуме ущерб от волны "минирований" оценили в миллиард рублей

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин заявил, что, по имеющимся у него данным, предварительный ущерб от волны анонимных телефонных звонков с угрозами "минирования" составил 1 миллиард рублей.

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"Сегодня у общественности бытует мнение, что это учения. Точно вам могу сказать, что это не учения, потому что своей целью ставят преступники — это дестабилизировать ситуацию в целом в стране. Как вы понимаете, когда предприятия останавливают работу, это влечет за собой убытки. По данным, которые у меня есть, ущерб, нанесенный экономике страны, предварительно оценивается в один миллиард рублей", — сказал РИА Новости Швыткин.

На уточняющий вопрос, откуда эти данные, депутат сказал, что из "независимых источников", подсчитывавших расходы на выезд спецподразделений, бензин, а также время, в течение которого предприятия простаивали.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев при этом заявил РИА Новости, что сейчас трудно говорить о каких-либо конкретных цифрах, так как для подсчета ущерба необходимо обратиться к судебной практике, провести тщательный анализ.

"Я не могу сказать, какой размер ущерба. Это требует тщательного исследования и подсчета. Здесь надо обратиться к судебной практике… И на основании этого делать выводы", — сказал Пискарев.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России уже несколько дней, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек.