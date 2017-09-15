В Госдуме ущерб от волны "минирований" оценили в миллиард рублей

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин заявил, что, по имеющимся у него данным, предварительный ущерб от волны анонимных телефонных звонков с угрозами "минирования" составил 1 миллиард рублей.
4.7%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
76.0%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.9%Ничего не слышал(а) об эвакуации
На уточняющий вопрос, откуда эти данные, депутат сказал, что из "независимых источников", подсчитывавших расходы на выезд спецподразделений, бензин, а также время, в течение которого предприятия простаивали.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев при этом заявил РИА Новости, что сейчас трудно говорить о каких-либо конкретных цифрах, так как для подсчета ущерба необходимо обратиться к судебной практике, провести тщательный анализ.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России уже несколько дней, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек.