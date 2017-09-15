Москвичам покажут шоу-румы программы реновации в уже построенных домах

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Еще 9 шоу-румов, в уже построенных жилых домах, предназначенных для переселения по программе реновации, готовы для показа, говорится в сообщении департамента строительства Москвы.

В настоящее время на ВДНХ работает шоу-рум программы реновации, в котором демонстрируются квартиры и элементы благоустройства дворов. Ранее подобный шоу-рум был представлен на Московском урбанистическом форуме, который проходил на ВДНХ 6-12 июля. За это время экспозицию посетили более 40 тысяч человек.

"Это 1,-,2- и 3-х комнатные квартиры в разных округах столицы. В настоящее время разрабатывается график посещения этих объектов для жителей Москвы", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что всего для первоочередного использования для переселения жителей имеется 13 достроенных объектов и еще порядка 25 объектов планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2017 года. К использованию по программе реновации предусмотрены 113 стартовых площадок, предлагаемых для использования в качестве "стартовых" в рамках реализации программы реновации, включенных в АИП. Строительство домов на этих стартовых площадках начнется в 2018 году.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома.