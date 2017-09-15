МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил всем фракциям и правительству совместно разработать законопроект об ужесточении наказания для телефонных террористов вплоть до приравнивания их к пособникам террористов.

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"Два года назад по всей стране прокатилась волна ложных минирований, и в этом зале наша фракция не только предлагала, но и внесла законопроект об ужесточении ответственности за телефонный терроризм с повышением штрафов, с повышением сроков. Ничего предпринято не было. Та пробная акция привела к более масштабным событиям уже в этом году, свидетелем чему вы все стали. Вся страна вздрагивала, когда "минировали" школы, торговые центры якобы и железнодорожные вокзалы. Поэтому мы еще раз обращаемся и ко всем правоохранительным органам, и ко всем фракциям, и к правительству: давайте совместно примем меры, повышающие ответственность за телефонный терроризм", — сказал Дегтярев, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Может быть, вплоть даже до приравнивания к пособникам террористов. Потому что когда работают специальные службы, спасатели, саперы, все алгоритмы становятся доступными для реальных террористов. И время подъезда и все маршруты для эвакуации людей становятся очевидными", — подчеркнул он.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжалась в России несколько дней. Пик пришелся на 12 и 13 сентября. В среду угрозы добрались до Москвы, в столице они касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.

*Террористическая организация, запрещенная в России.