СВР рассекретила новые документы о работе советского разведчика Кима Филби

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Служба внешней разведки РФ рассекретила новые документы о работе легендарного агента советской разведки Кима Филби, они впервые широко представлены на открывшейся в пятницу в Доме Российского исторического общества в Москве выставке "Ким Филби в разведке и в жизни".

Открывая выставку, директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что Филби был "человеком удивительной судьбы и профессионалом высочайшего класса". Филби в свое время осознанно, исходя из своих антифашистских убеждений, сделал выбор в пользу сотрудничества с советской разведкой и никогда об этом не жалел, отметил Нарышкин.

Директор СВР напомнил, что Филби был лидером "Кембриджской пятерки" — группы из агентов советской разведки, в 1930-1950-х годах работавших в спецслужбах и МИД Великобритании, и добывавших исключительно важную стратегическую информацию.

"Ким Филби многое сделал, чтобы ход истории изменить в пользу добра и справедливости", — подчеркнул Нарышкин.

Особое место среди экспонатов выставки занимают рассекреченные документы Службы внешней разведки, основанные на информации, в свое время добытой Филби; эти материалы широкой публики представлены впервые, сказал Нарышкин.

Среди этих документов — донесение советской разведки Сталину о подготовке в 1949 году спецслужбами США и Великобритании подрывной операции "Ценная" в отношении социалистической Албании, справка "о реализации" документов, полученных из Лондона в том же 1949 году, сообщение Филби о положении в его семье во время работы в столице Ливана Бейруте.

Кроме того, впервые представлено подробное описание Филби своих действий в день побега из Бейрута 23 января 1963 года. Филби был вынужден это сделать перед угрозой разоблачения. После этого Филби жил и работал в СССР, консультируя советскую разведку по вопросам работы западных спецслужб и помогая готовить новые кадры для разведки.

Выставка продлится до 5 октября.