В Минздраве готовят проект учета случаев инфицирования в больницах

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сен — РИА Новости. Пилотный проект по учету внутрибольничных инфекций готовится в Минздраве РФ, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой на форуме "Биотехмед".

Он отметил, что сейчас разрабатывается пилотный проект, связанный с предотвращением инфекций, вызываемых в результате оказания медицинской помощи.

"Мы сейчас имеем такую систему учета, которая не позволяет иметь объективную картину. Это связано с различными причинами и прежде всего с тем, что действительно инфекции, возникающие при оказании медицинской помощи, являются просчетом в оказании медицинской помощи… Сейчас мы готовим пилотный проект, который будет реализовываться в нескольких регионах. Мы действительно разработали критерии, пока предварительные, выявления, действительно ли это связано с погрешностью оказания медицинской помощи или нет", — сказал Краевой.

Он добавил, что также разработаны меры по предотвращению этих случаев и сокращению ущерба, который может быть нанесен.