Улицы в Москве назовут в честь двух советских генералов и разведчицы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Улицы генерала Артемьева и генерала Яковлева появятся на северо-востоке и юго-востоке Москвы, а улица Зои Воскресенской — на севере, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"На карте столицы до конца года появятся три новые улицы. Городские территории назовут в честь генерала армии Ивана Яковлева, генерал-полковника Павла Артемьева и советской разведчицы Зои Воскресенской", — говорится в сообщении.

По данным портала, все названия были одобрены на заседании московской городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.

Как поясняется, улицей генерала Яковлева будет назван Проектируемый проезд № 109 в районе Лефортово, расположенный между улицами Авиамоторной и Пруд-Ключики. Такое предложение внесла Росгвардия, отмечает портал.

Сообщается, что проектируемый проезд № 227 в районе Северный, который находится между Дмитровским и Новодачным шоссе, станет улицей генерала Артемьева. Увековечить память генерала предложила региональная общественная организация "Содействие сохранению наследия Моссовета".

Кроме того, новое название получит Проектируемый проезд № 1285 в районе Беговой на севере Москвы. Его назовут в честь советской разведчицы и детской писательницы Зои Воскресенской. Как поясняется, в годы Великой Отечественной войны она находилась в Швеции в качестве пресс-секретаря советского посольства, собирала информацию о политическом и экономическом положении Германии и ее военных планах.