В Москве объяснили ситуацию с парковкой у посольства США

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Парковка у американского посольства в Москве стала доступной для всех из-за острой нехватки мест для машин, сообщили РИА Новости в администраторе московского парковочного пространства (АМПП) в пятницу.

Ранее дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части по инициативе ГИБДД убрали также возле генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке, а в Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у американского дипобъекта появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей.

Госдеп заявил, что планирует обратиться по данному вопросу в МИД. Однако в ведомстве не уверенны, что это решение стало ответным шагом России в обмене дипломатическими санкциями

Сергей Лавров 11 сентября заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России и США к полному паритету. Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в МИД сообщила, что американские дипобъекты в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда американских дипломатов в страну. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в России, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.