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Общество

Власти Москвы прогнозируют рост числа велосипедистов на обновленных улицах

08:2415.09.2017
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© РИА Новости / Константин РодиковПерейти в фотобанкЛюди на Рождественском бульваре в Москве. Архивное фотоЛюди на Рождественском бульваре в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Родиков
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Московские власти ожидают увеличения числа велосипедистов на открытых после реконструкции улицах, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Москвичи возле пунктов проката велосипедов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Москве побили рекорд по числу поездок на городских прокатных велосипедах
"Открытие улиц после реконструкций в рамках проекта "Моя улица" позволит увеличить количество велосипедистов в городе уже в сентябре", — сказал Ликсутов РИА Новости.

Как пояснил руководитель департамента, в ходе реализации программы велополоса на Бульварном кольце продлена на 2,6 километров в каждом направлении, что позволит велосипедистам безопасно проехать по всему Чистопрудному, Покровскому, Яузскому и Голевому бульварам, а также по Соймоновскому проезду. Кроме того, рассказал заммэра, в рамках обустройства Бульварного кольца установлено порядка 46 новых светофоров. Сама разметка будет полностью нанесена до конца сентября.

Кроме того, в рамках реализации Комплексной схемы организации дорожного движения обустроена велополоса и на Полярной улице длиной 2 километра.

По словам Ликсутова, в 2017 году общие оценки удобства поездок на велосипеде по улицам столицы оказались заметно выше, чем они были в 2014. По данным опроса Фонда общественного мнения, доля положительных оценок увеличилась с 28% до 39% в масштабах населения и с 26% до 50% среди велосипедистов, уточнил заммэра.

Мороз спорту не помеха. Зимний велопарад в Москве
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ воскресенье в Москве прошел зимний велопарад.Участники Второго зимнего Московского Велопарада на Кремелвской набережой
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В воскресенье в Москве прошел зимний велопарад.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМероприятие состоялось в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.Участники Второго зимнего Московского Велопарада в сопровождении машины сотрудников ДПС на Кремелвской набережой
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Мероприятие состоялось в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗимний велозабег собрал более 500 участников, несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в Москве из-за сильных морозов.Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед заездом
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Зимний велозабег собрал более 500 участников, несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в Москве из-за сильных морозов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКаждый участник внимательно отнесся к своему здоровью и утеплился согласно погодным условиям.Участник Второго зимнего Московского Велопарада
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Каждый участник внимательно отнесся к своему здоровью и утеплился согласно погодным условиям.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНи один из участников зимнего велопарада не обратился за медицинской помощью после его окончания.Участник Второго зимнего Московского Велопарада на Фрунзенской набережной
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ни один из участников зимнего велопарада не обратился за медицинской помощью после его окончания.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗимний велопарад прошел в столице уже во второй раз.Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед началом заезда
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Зимний велопарад прошел в столице уже во второй раз.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСбор участников начался 8 января в 10.00 на ул. 3-я Фрунзенская. Старт – в 11.00.Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед заездом
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Сбор участников начался 8 января в 10.00 на ул. 3-я Фрунзенская. Старт – в 11.00.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМаршрут прошёл по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.Участник Второго зимнего Московского Велопарада на Фрунзенской набережной
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Маршрут прошёл по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМногие участвовали в велопараде в костюмах зимних волшебников и других сказочных персонажей.Участники Второго зимнего Московского Велопарада
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Многие участвовали в велопараде в костюмах зимних волшебников и других сказочных персонажей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСредняя скорость движения участников составила 14-15 километров в час.Участники Второго зимнего Московского Велопарада на Фрунзенской набережной
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Средняя скорость движения участников составила 14-15 километров в час.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОколо 12.00 колонна из более 500 смельчаков, которым оказался не страшен мороз, завершила заезд.Участник Второго зимнего Московского Велопарада на Кремелвской набережой
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Около 12.00 колонна из более 500 смельчаков, которым оказался не страшен мороз, завершила заезд.
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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В департаменте транспорта ранее призвали участников велозаезда внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий, им также было предложено перенести дату проведения велозабега.
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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Для обеспечения безопасности велосипедистов на старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи столичного департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, готовые оказать необходимую помощь.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днём воскресенья, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до -25…- 27 градусов.Участник Второго зимнего Московского Велопарада
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днём воскресенья, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до -25…- 27 градусов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗимний велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.Участники Второго зимнего Московского Велопарада
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Зимний велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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