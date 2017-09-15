Власти Москвы прогнозируют рост числа велосипедистов на обновленных улицах

Люди на Рождественском бульваре в Москве. Архивное фото

Люди на Рождественском бульваре в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Московские власти ожидают увеличения числа велосипедистов на открытых после реконструкции улицах, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Открытие улиц после реконструкций в рамках проекта "Моя улица" позволит увеличить количество велосипедистов в городе уже в сентябре", — сказал Ликсутов РИА Новости.

Как пояснил руководитель департамента, в ходе реализации программы велополоса на Бульварном кольце продлена на 2,6 километров в каждом направлении, что позволит велосипедистам безопасно проехать по всему Чистопрудному, Покровскому, Яузскому и Голевому бульварам, а также по Соймоновскому проезду. Кроме того, рассказал заммэра, в рамках обустройства Бульварного кольца установлено порядка 46 новых светофоров. Сама разметка будет полностью нанесена до конца сентября.

Кроме того, в рамках реализации Комплексной схемы организации дорожного движения обустроена велополоса и на Полярной улице длиной 2 километра.

По словам Ликсутова, в 2017 году общие оценки удобства поездок на велосипеде по улицам столицы оказались заметно выше, чем они были в 2014. По данным опроса Фонда общественного мнения, доля положительных оценок увеличилась с 28% до 39% в масштабах населения и с 26% до 50% среди велосипедистов, уточнил заммэра.