Киселев заявил, что не хочет подхлестывать "войну телеканалов"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Автор и ведущий передачи "Вести недели" на "России-1" и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что не намерен подхлестывать "войну телеканалов" после негативных высказываний ведущего Первого канала Владимира Познера о журналистах ВГТРК.
"Кто такой Познер? Если это повышает его самооценку, то готов стать психологическим донором. Это не про журналистику. Я не хочу подхлестывать войну каналов", — сказал РИА Новости Киселев.
Ранее Соловьев в ответ на шутку Урганта о названии передачи для телеканала "Россия 1" выложил в своем микроблоге в Twitter фрагмент программы, где заявил, что Иван Ургант в отличие от своего отца, Андрея Урганта, не попадет в базу украинского сайта "Миротворец", потому что достаточно "гаденько пошутил про меня". Этот конфликт, начавшийся между Ургантом и Соловьевым, по оценкам ряда тележурналистов, напомнил о "войне каналов" 1990-х.
Позже Соловьев заявил, что считает Урганта талантливым человеком и хорошо к нему относится, но речь в шутке коллеги шла о телеканале-конкуренте, что считается неприемлемым в корпоративной этике.
Как начался конфликт
В своем микроблоге в Twitter Соловьев разместил фрагмент своей программы на телеканале "Россия 1", в которой ответил на шутку Урганта.
"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец точно. Хотя с другой стороны я знаю отличный способ, как сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге с криками: "Молодец, как ты уел Соловьева". И все украинские сайты с радостью печатают, ай, молодец Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить!" — сказал Соловьев.
Соловьев также обратил внимание на то, что его шутка не прозвучала в "московском эфире", а была лишь в прямом эфире на "дубле", в то время как слова Урганта, прозвучавшие на региональной "орбите", осталась и в передаче на Москву. По мнению Соловьева, это не могло произойти без ведома руководителя Первого канала Константина Эрнста.