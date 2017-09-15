Киселев заявил, что не хочет подхлестывать "войну телеканалов"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Автор и ведущий передачи "Вести недели" на "России-1" и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что не намерен подхлестывать "войну телеканалов" после негативных высказываний ведущего Первого канала Владимира Познера о журналистах ВГТРК.

В четверг Познер в интервью программе "СМИ — XXI век" на канале OnlineTV.ru сказал, что не пожмёт руку ни Киселеву, ни Владимиру Соловьеву, которые, по мнению Познера, "дискредитируют журналистику".

"Кто такой Познер? Если это повышает его самооценку, то готов стать психологическим донором. Это не про журналистику. Я не хочу подхлестывать войну каналов", — сказал РИА Новости Киселев.

Ранее Соловьев в ответ на шутку Урганта о названии передачи для телеканала "Россия 1" выложил в своем микроблоге в Twitter фрагмент программы, где заявил, что Иван Ургант в отличие от своего отца, Андрея Урганта, не попадет в базу украинского сайта "Миротворец", потому что достаточно "гаденько пошутил про меня". Этот конфликт, начавшийся между Ургантом и Соловьевым, по оценкам ряда тележурналистов, напомнил о "войне каналов" 1990-х.

Позже Соловьев заявил, что считает Урганта талантливым человеком и хорошо к нему относится, но речь в шутке коллеги шла о телеканале-конкуренте, что считается неприемлемым в корпоративной этике.

Как начался конфликт

Ранее в программе "Вечерний Ургант" Иван Ургант намазал свое лицо белой массой и на вопрос, что это такое, гостья программы телеведущая Ирена Понарошку сказала, что это соловьиный помет. На это Ургант в шутку ответил, что "это хорошее название для шоу на канале "Россия".

В своем микроблоге в Twitter Соловьев разместил фрагмент своей программы на телеканале "Россия 1", в которой ответил на шутку Урганта.

"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец точно. Хотя с другой стороны я знаю отличный способ, как сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге с криками: "Молодец, как ты уел Соловьева". И все украинские сайты с радостью печатают, ай, молодец Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить!" — сказал Соловьев.

Соловьев также обратил внимание на то, что его шутка не прозвучала в "московском эфире", а была лишь в прямом эфире на "дубле", в то время как слова Урганта, прозвучавшие на региональной "орбите", осталась и в передаче на Москву. По мнению Соловьева, это не могло произойти без ведома руководителя Первого канала Константина Эрнста.