Письма в будущее: в Новороссийске откроют капсулу времени 1967 года

КРАСНОДАР, 15 сен — РИА Новости. Капсулу времени, заложенную полвека назад и поднятую в среду со дна моря в Новороссийске, вскроют в ближайший понедельник; к закладке готовится новая капсула с посланиями к потомкам в 2067 году, сообщил РИА Новости представитель администрации города-героя.

Письма в будущее



В газете "Новороссийский рабочий" в январе 1967 года было опубликовано обращение к молодежи Новороссийска с призывом написать свои послания в 2017 год.

По данным городских властей, автором кампании "Послание потомкам" был литературный сотрудник "Новороссийского рабочего" Константин Подыма, создатель и капитан молодежного клуба "Шхуна ровесников".

"Письма в будущее приходили в редакцию тысячами, был создан специальный штаб по их отбору, велась кропотливая работа", — отметили в ведомстве.

"Авторы посланий, среди которых школьники, студенты и известные личности обращались к своим потомкам, то есть к нам, со своими мечтами. Они описывали своё душевное состояние, патриотические чувства, как они воспринимают жизнь, и пытались заглянуть в наши дни, дать нам свои напутствия", — рассказал собеседник агентства.

Всего в 1967 году, в год 50-летия революции, были отобраны 64 письма, которые поместили в "Капсулу времени" и опустили в море к подножью Суджукского маяка.

Среди тех, кто отправил свои обращения к потомкам, есть герои Советского Союза, летчик-испытатель Константин Коккинаки, вице-адмирал Георгий Холостяков, командовавший Новороссийской военно-морской базой во время Великой Отечественной войны, контр-адмирал Лев Владимирский, возглавлявший во время войны Черноморский флот, участник штурма Зимнего дворца Георгий Советов и другие.

Полвека спустя



В минувшую среду бетонное сооружение весом 10 тонн, в которой хранится капсула с письмами, было поднято на поверхность со дна моря. Как отмечают власти, за поднятием бетонной плиты с корабля наблюдала женщина 53 лет, автор одного из посланий – ей в момент его написания было всего три года.

Кроме писем в капсулу времени были помещены книги того времени, а также документальный фильм о жизни Новороссийска. Сейчас он доступен к просмотру на официальном сайте администрации. Как пояснили представители городских властей, картину под названием "Послание потомкам" создала местная киностудия "Новая Россия".

"Коренные новороссийцы смотрели его со слезами на глазах. В фильме показаны ещё не застроенные улицы 1967 года, люди того времени, работа предприятий и устройство жизни в бытовом плане, детсады, школы и магазины", — отметили в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе города, пока капсула все ещё замурована в бетонном основании.

"Вскрытие капсулы — технически сложный процесс. Извлекать из бетона ее начнут в понедельник (18 сентября). Специалисты сейчас работают над тем, как правильно вскрыть капсулу, чтобы раритеты не повредились", — рассказали в ведомстве, пояснив, что на послания, которые полвека находились в вакууме, может оказать значительное влияние солнце, воздух и влажность.

После извлечения капсулы ее вскроют, а содержимое представят на специальной выставке, которая, как предполагают власти, откроется 25 сентября в Новороссийском музее-заповеднике. В течение месяца все желающие смогут ознакомиться с письмами полувековой давности, книгами из 1967 года и документальным фильмом о городе того времени.

Новая капсула



Нынешние жители Новороссийска решили продолжить традицию и оставить свое послание потомкам.

"На протяжении года мы собирали послания для новой капсулы. На электронных носителях содержатся обращения космонавтов, которые сейчас находятся на орбитальной станции, жителей городов-героев, паралимпийцев, молодежи Кубани. У нас идут съёмки документальной картины о Новороссийске, также отобраны художественные фильмы и мультфильмы, которые характеризуют наше время, книги о городе-герое, музыкальные произведения, подборки картин и фотографий местных авторов", — рассказал представитель администрации.

Как ранее отметил глава города Игорь Дяченко, "акция "Послание потомкам" носит патриотический, объединительный характер". "Для потомков это будет объективная историческая информация, они смогут оценить вклад нашего поколения в развитие государства", — цитирует ведомство слова Дяченко.

НовоморНИИпроект разработал проект бетонного массива, в который будет замурована капсула.

Новую капсулу на дно моря в Новороссийске планируется заложить в этом году. А через 50 лет, в 2067 году, потомки смогут детально ознакомиться с ее содержимым.