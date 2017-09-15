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Общество

Письма в будущее: в Новороссийске откроют капсулу времени 1967 года

01:1515.09.2017
(обновлено: 01:16 15.09.2017)
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© РИА Новости / Татьяна КузнецоваНовороссийск. Архивное фотоНовороссийск. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова

КРАСНОДАР, 15 сен — РИА Новости. Капсулу времени, заложенную полвека назад и поднятую в среду со дна моря в Новороссийске, вскроют в ближайший понедельник; к закладке готовится новая капсула с посланиями к потомкам в 2067 году, сообщил РИА Новости представитель администрации города-героя.

Письма в будущее

Со дна Черного моря в Новороссийске подняли капсулу времени из 1967 года
Со дна Черного моря в Новороссийске подняли капсулу времени из 1967 года
В газете "Новороссийский рабочий" в январе 1967 года было опубликовано обращение к молодежи Новороссийска с призывом написать свои послания в 2017 год.

По данным городских властей, автором кампании "Послание потомкам" был литературный сотрудник "Новороссийского рабочего" Константин Подыма, создатель и капитан молодежного клуба "Шхуна ровесников".

"Письма в будущее приходили в редакцию тысячами, был создан специальный штаб по их отбору, велась кропотливая работа", — отметили в ведомстве.

"Авторы посланий, среди которых школьники, студенты и известные личности обращались к своим потомкам, то есть к нам, со своими мечтами. Они описывали своё душевное состояние, патриотические чувства, как они воспринимают жизнь, и пытались заглянуть в наши дни, дать нам свои напутствия", — рассказал собеседник агентства.

Вид на Землю из космоса. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
В космос отправят "капсулу времени" с лучшей цитатой пользователей соцсетей
Всего в 1967 году, в год 50-летия революции, были отобраны 64 письма, которые поместили в "Капсулу времени" и опустили в море к подножью Суджукского маяка.

Среди тех, кто отправил свои обращения к потомкам, есть герои Советского Союза, летчик-испытатель Константин Коккинаки, вице-адмирал Георгий Холостяков, командовавший Новороссийской военно-морской базой во время Великой Отечественной войны, контр-адмирал Лев Владимирский, возглавлявший во время войны Черноморский флот, участник штурма Зимнего дворца Георгий Советов и другие.

Полвека спустя

Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Уницын
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В новосибирской школе нашли капсулу с посланием потомкам
В минувшую среду бетонное сооружение весом 10 тонн, в которой хранится капсула с письмами, было поднято на поверхность со дна моря. Как отмечают власти, за поднятием бетонной плиты с корабля наблюдала женщина 53 лет, автор одного из посланий – ей в момент его написания было всего три года.

Кроме писем в капсулу времени были помещены книги того времени, а также документальный фильм о жизни Новороссийска. Сейчас он доступен к просмотру на официальном сайте администрации. Как пояснили представители городских властей, картину под названием "Послание потомкам" создала местная киностудия "Новая Россия".

"Коренные новороссийцы смотрели его со слезами на глазах. В фильме показаны ещё не застроенные улицы 1967 года, люди того времени, работа предприятий и устройство жизни в бытовом плане, детсады, школы и магазины", — отметили в ведомстве.

Домский собор в Риге. Архив
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Внутри петушка с башни Домского собора в Риге нашли "капсулу времени"
Как пояснили в пресс-службе города, пока капсула все ещё замурована в бетонном основании.

"Вскрытие капсулы — технически сложный процесс. Извлекать из бетона ее начнут в понедельник (18 сентября). Специалисты сейчас работают над тем, как правильно вскрыть капсулу, чтобы раритеты не повредились", — рассказали в ведомстве, пояснив, что на послания, которые полвека находились в вакууме, может оказать значительное влияние солнце, воздух и влажность.

После извлечения капсулы ее вскроют, а содержимое представят на специальной выставке, которая, как предполагают власти, откроется 25 сентября в Новороссийском музее-заповеднике. В течение месяца все желающие смогут ознакомиться с письмами полувековой давности, книгами из 1967 года и документальным фильмом о городе того времени.

Новая капсула

На Тимлюйском цементном заводе вскрыли капсулу времени. Архивное фото
© Фото : Сибирский цемент
На цементном заводе в Сибири вскрыли "капсулу времени" 50-летней давности
Нынешние жители Новороссийска решили продолжить традицию и оставить свое послание потомкам.

"На протяжении года мы собирали послания для новой капсулы. На электронных носителях содержатся обращения космонавтов, которые сейчас находятся на орбитальной станции, жителей городов-героев, паралимпийцев, молодежи Кубани. У нас идут съёмки документальной картины о Новороссийске, также отобраны художественные фильмы и мультфильмы, которые характеризуют наше время, книги о городе-герое, музыкальные произведения, подборки картин и фотографий местных авторов", — рассказал представитель администрации.

Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп. Архивное фото
© Fotolia / Arestov Andrew
В фундамент диагностического центра в Адыгее заложили "Капсулу времени"
Как ранее отметил глава города Игорь Дяченко, "акция "Послание потомкам" носит патриотический, объединительный характер". "Для потомков это будет объективная историческая информация, они смогут оценить вклад нашего поколения в развитие государства", — цитирует ведомство слова Дяченко.

НовоморНИИпроект разработал проект бетонного массива, в который будет замурована капсула.

Новую капсулу на дно моря в Новороссийске планируется заложить в этом году. А через 50 лет, в 2067 году, потомки смогут детально ознакомиться с ее содержимым.

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