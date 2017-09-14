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Общество

В Москве откроют самую высокую смотровую площадку в Европе

20:2814.09.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДевушка на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити. Архивное фотоДевушка на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Самая высокая смотровая площадка Европы откроется на территории "Москва-Сити" в "Башне Федерация. Восток" к концу 2017 года, сообщил в четверг журналистам генеральный директор ЗАО "Башни Федерация" Михаил Смирнов.

Открытая смотровая площадка на Останкинской телебашне. 4 августа 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Высота "Башни Федерация" составляет 374 метра. Смотровая площадка расположится на 89-м этаже башни, как это было предусмотрено еще при проектировании небоскреба. Как сообщил Смирнов, смотровая площадка получит название Panorama 360, новое пространство включит в себя 10 интерактивных зон.

"Строительная готовность здания — 99,7%, практически все работы завершены. Мы планируем вводиться в эксплуатацию в этом году, в ближайшие 2-3 месяца. И, соответственно, будет запущена и смотровая площадка", — сказал Смирнов.

На территории смотровой площадки начнет работу фабрика по производству мороженого "Чистая Линия".

Управляющий партнер Panorama 360 Артур Шакарян предположил, что смотровая площадка будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

"Мы уже прорабатываем этот вопрос с книгой рекордов Гиннесса. Наша смотровая будет зафиксирована как самая высокая смотровая площадка в Европе, а фабрика мороженого — как самая высокая фабрика мороженого в мире", — отметил Шакарян.

Стеклянная кора в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Он также рассказал, что экскурсионная программа будет включать в себя проекционное шоу о значимых исторических событиях становления и развития Москвы. В рамках этого шоу гости смогут воспользоваться планшетами с интерактивным персональным гидом и специальной программой для смартфонов, увидеть дополненную панораму Москвы и узнать интересные факты о знаковых местах столицы. Также москвичей и гостей города ждут технологически оснащенные фото-зоны, сверхскоростные лифты, мультимедийные сканеры и насыщенная развлекательная программа. Panorama 360 будет принимать арт-выставки, лекции, кинопоказы, мультимедийные спектакли и концерты.

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