В Москве откроют самую высокую смотровую площадку в Европе

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Самая высокая смотровая площадка Европы откроется на территории "Москва-Сити" в "Башне Федерация. Восток" к концу 2017 года, сообщил в четверг журналистам генеральный директор ЗАО "Башни Федерация" Михаил Смирнов.
"Строительная готовность здания — 99,7%, практически все работы завершены. Мы планируем вводиться в эксплуатацию в этом году, в ближайшие 2-3 месяца. И, соответственно, будет запущена и смотровая площадка", — сказал Смирнов.
На территории смотровой площадки начнет работу фабрика по производству мороженого "Чистая Линия".
Управляющий партнер Panorama 360 Артур Шакарян предположил, что смотровая площадка будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
"Мы уже прорабатываем этот вопрос с книгой рекордов Гиннесса. Наша смотровая будет зафиксирована как самая высокая смотровая площадка в Европе, а фабрика мороженого — как самая высокая фабрика мороженого в мире", — отметил Шакарян.