В Москве откроют самую высокую смотровую площадку в Европе

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Самая высокая смотровая площадка Европы откроется на территории "Москва-Сити" в "Башне Федерация. Восток" к концу 2017 года, сообщил в четверг журналистам генеральный директор ЗАО "Башни Федерация" Михаил Смирнов.

Высота "Башни Федерация" составляет 374 метра. Смотровая площадка расположится на 89-м этаже башни, как это было предусмотрено еще при проектировании небоскреба. Как сообщил Смирнов, смотровая площадка получит название Panorama 360, новое пространство включит в себя 10 интерактивных зон.

"Строительная готовность здания — 99,7%, практически все работы завершены. Мы планируем вводиться в эксплуатацию в этом году, в ближайшие 2-3 месяца. И, соответственно, будет запущена и смотровая площадка", — сказал Смирнов.

На территории смотровой площадки начнет работу фабрика по производству мороженого "Чистая Линия".

Управляющий партнер Panorama 360 Артур Шакарян предположил, что смотровая площадка будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

"Мы уже прорабатываем этот вопрос с книгой рекордов Гиннесса. Наша смотровая будет зафиксирована как самая высокая смотровая площадка в Европе, а фабрика мороженого — как самая высокая фабрика мороженого в мире", — отметил Шакарян.

Он также рассказал, что экскурсионная программа будет включать в себя проекционное шоу о значимых исторических событиях становления и развития Москвы. В рамках этого шоу гости смогут воспользоваться планшетами с интерактивным персональным гидом и специальной программой для смартфонов, увидеть дополненную панораму Москвы и узнать интересные факты о знаковых местах столицы. Также москвичей и гостей города ждут технологически оснащенные фото-зоны, сверхскоростные лифты, мультимедийные сканеры и насыщенная развлекательная программа. Panorama 360 будет принимать арт-выставки, лекции, кинопоказы, мультимедийные спектакли и концерты.