МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") направил обращение на имя главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского с просьбой пресечь использование терминов "христианский терроризм" и "исламский терроризм" в отечественных СМИ и печатных изданиях, сообщила пресс-служба парламентария.

"Прошу вас пресечь использование терминов "христианский терроризм" и "исламский терроризм" в отечественных СМИ и периодических изданиях, выходящих на территории РФ", — говорится в обращении.

Милонов отмечает, что "агрессивное либеральное меньшинство, имеющее выходы и влияние на СМИ, пытается навязать нашему обществу циничную и опасную терминологию, связывающую религиозную принадлежность и проявления экстремизма".

Депутат подчеркивает, что навязывание ложных стереотипов провоцирует разжигание религиозной розни и нетерпимости в обществе. "Данные действия, умышленно или нет, противоречат не только фактам, но и законам Российской Федерации. В чистом виде это провоцирование гражданской нестабильности в стране",- считает он.

Милонов добавил, что культурное богатство и историческое наследие России в основном базируется на идеалах христианства, ислама, иудаизма и буддизма. "Связывать религию и терроризм — это диверсия, которая нуждается в правовой оценке со стороны государства",- пишет он.

Он также сообщил, что намерен обратиться и в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку по данному вопросу.