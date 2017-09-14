В Госдуме предложили повысить штрафы для "беспечных пешеходов"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предлагает подумать над повышением штрафов в два раза — с 500 до 1000 рублей — для беспечных пешеходов, которые идут по "зебре" в наушниках, уткнувшись в телефон, и не смотрят по сторонам.
Он отметил, что можно видеть картину, когда пешеходы переходят дорогу в наушниках, уткнувшись в телефоны, тем самым создавая опасную ситуацию на дороге.
"Сейчас, когда мы снова увеличиваем штраф для водителей, эти риски возвращаются к нам, они становятся еще больше. То есть СМИ информируют граждан РФ, что штрафы для водителей за непропуск (пешехода) увеличились, и это опять может оказаться достаточно провокационным критерием по отношению к пешеходам", — считает Лысаков.
По его мнению, надо подходить сбалансировано к ужесточению ответственности и подумать над увеличением санкций и для пешеходов, а не только для водителей. "Сейчас штраф 500 рублей. Хотя бы в два раза увеличить эту ответственность — до тысячи рублей. Это тоже будет дисциплинировать их", — полагает парламентарий.
В среду комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об увеличении штрафов для водителей за непропуск пешеходов на пешеходных переходах.