В Госдуме предложили повысить штрафы для "беспечных пешеходов"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предлагает подумать над повышением штрафов в два раза — с 500 до 1000 рублей — для беспечных пешеходов, которые идут по "зебре" в наушниках, уткнувшись в телефон, и не смотрят по сторонам.

"Самое первое увеличение штрафов для водителей обернулось для всех нас достаточно неприятным сюрпризом. Пешеходы стали себя очень беспечно вести на пешеходных переходах типа "зербры". Очень легкомысленно начали себя вести, услышав, что водителей будут жестче наказывать. Переходят, не глядя по сторонам, хотя они по правилам дорожного движения должны убедиться в безопасности перехода", — сказал Лысаков РИА Новости.

Он отметил, что можно видеть картину, когда пешеходы переходят дорогу в наушниках, уткнувшись в телефоны, тем самым создавая опасную ситуацию на дороге.

"Сейчас, когда мы снова увеличиваем штраф для водителей, эти риски возвращаются к нам, они становятся еще больше. То есть СМИ информируют граждан РФ, что штрафы для водителей за непропуск (пешехода) увеличились, и это опять может оказаться достаточно провокационным критерием по отношению к пешеходам", — считает Лысаков.

По его мнению, надо подходить сбалансировано к ужесточению ответственности и подумать над увеличением санкций и для пешеходов, а не только для водителей. "Сейчас штраф 500 рублей. Хотя бы в два раза увеличить эту ответственность — до тысячи рублей. Это тоже будет дисциплинировать их", — полагает парламентарий.

В среду комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об увеличении штрафов для водителей за непропуск пешеходов на пешеходных переходах.