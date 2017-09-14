"Левада-центр" не сможет провести exit poll на выборах-2018, сообщил Гудков

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Одна из крупнейших социологических служб России "Левада-центр" не сможет провести exit poll в ходе предстоящих президентских выборов 2018 года из-за статуса "иностранного агента", проведение подобного исследования организациям с таким статусом запрещено законом, сообщил РИА Новости директор "Левады" Лев Гудков.

"Я в принципе не думаю, что мы будем проводить exit poll вообще. Статус "иностранных агентов" запрещает нам это делать", — сказал Гудков РИА Новости в ответ на вопрос о планах по подготовке exit poll на президентских выборах.

Проведение подобного исследования для них невозможно по закону, статус не позволяет организации участвовать в электоральных кампаниях, отметил он.

С одной стороны, уточнил глава центра, он надеется на исключение из числа НКО-иностранных агентов, с другой — трудно верить в то, что организация будет автоматически исключена из этого реестра. "Поживем – увидим", — добавил Гудков.

О внесении "Левада-центра" в реестр стало известно в сентябре 2016 года. Гудков ранее сообщал, что с того момента организация отказалась от привлечения иностранного финансирования и старается соблюдать все юридические нормы для избавления от нежелательного для себя статуса.

В феврале 2017 года Гудков заявил РИА Новости, что центр надеется избавиться от статуса иноагента после проверки Минюста. Не так давно руководитель организации сообщил, что "Левада" в начале октября планирует направить в ведомство обращение с просьбой провести соответствующую проверку.

В России наиболее известны три организации, занимающиеся социологическими исследованиями – ВЦИОМ, ФОМ и "Левада-центр"; они, как правило, проводят exit poll на выборах.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. Уже известно о планах некоторых политиков участвовать в предстоящей избирательной кампании, среди них, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили также политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. Ранее на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".